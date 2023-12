Sorteggi CL, Andreolli: “Tutte squadre importanti. Temo l’Atletico: è come la Juve perché…”

Marco Andreolli ha analizzato le possibili avversarie dell'Inter prima del sorteggio di Champions League: "Ci sono tre squadre più di altre che per la qualità che hanno in rosa e per la grande esperienza in questa competizione sarebbe meglio evitare. Real, City e Bayern. E aggiungo l'Atletico Madrid per il gioco tignoso e perché ti fa giocare male. Sono tutte squadre importanti, che hanno quasi tutte vinto almeno un'edizione della CL, tutte tranne l'Arsenal hanno giocato almeno una finale. È bello confrontarsi anche da subito con i migliori. Affrontare il City? Sarebbe una bella rivincita. Mancano due mesi abbondanti, in questo periodo possono succedere tante cose. Ci sono squadre che hanno giocatori importanti fuori, che potrebbero rientrare. Ci penseremo. Ci sarà la possibilità di preparare la sfida al meglio".