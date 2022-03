Torino-Inter, Andreolli: “Tutto è ancora aperto, avere una partita da recuperare non ti…”

Le riflessioni dell'ex giocatore nerazzurro nello studio di Inter TV

Marco Andreolli ha evidenziato la buona partita del Torino e le difficoltà dell'Inter, che nei minuti finali ha riacciuffato il pareggio: "Un ottimo Torino, che ha saputo non concedere spazio all'Inter. L'Inter ha fatto fatica a trovare fluidità di manovra, nonostante questo è riuscita a creare occasioni e qualche bella triangolazione. Il secondo tempo si è giocato poco. Il Torino ti obbliga a fare questo tipo di partita, ti viene addosso con l'uno contro uno, non ti fa andar via. Partita complicata in cui l'Inter ha fatto fatica a trovare la solita fluidità. Purtroppo in un paio di occasioni è stato bravo il portiere del Toro, in altre l'Inter ha peccato un po' di imprecisione. Peccato aver raggiunto il pareggio nei minuti finali. Non eravamo più abituati ad un campionato in cui si lotta fino alla fine. Tutto è ancora aperto. Peccato perché un arrembaggio nel finale avrebbe permesso all'Inter di provare a fare qualcosa in più, se il pareggio non fosse arrivato così tardi. Senza un regista fondamentale come Marcelo è stato ancora più complicato. Hanno cercato più palloni diretti sulle punte, snaturandosi un po' ma dal punto di vista della qualità della manovra e dello sviluppo del gioco è mancato qualcosa stasera. I nerazzurri hanno una settimana per preparare una sfida importante come quella contro la Fiorentina. Avere una partita da recuperare non ti fa vivere in maniera tranquilla il resto. Da qui alla fine saranno tutte finali. Bisognerà vedere chi avrà la lucidità giusta fino alla fine. Non avere più impregni infrasettimanali ti dà la possibilità di preparare meglio le partite. La partita di mercoledì ha pesato sicuramente, anche per le assenze di stasera. Hai speso molto".