Udinese-Inter, Andreolli: “Trasferta tosta, vincerle tutte per non avere rimpianti”

Dopo la vittoria dei rossoneri, l'Inter deve conquistare tre punti a Udine: il focus di Andreolli

Marco Andreolli ha analizzato la sfida in programma tra Udinese e Inter: "Trasferta faticosa, l'Udinese è in un momento di forma ottima. Sarà un impegno tosto. Nella gara di Bologna gli episodi sono stati fin troppo crudeli. Peccato non essere riusciti a chiudere subito la gara. I numeri confermano la prestazione della squadra, fin troppo penalizzata da due episodi sfortunati. Calhanoglu? Assenza pesante anche se l'Inter le ha vinte tutte anche quando non c'era. Un giocatore fondamentale in quel trittico. Ha avuto una crescita incredibile. Un'assenza importante ma oggi Gagliardini può dare il suo contributo come ha già fatto, anche segnando. Oggi importante approcciare la gara con la mentalità giusta. Bisogna continuare a crederci. Da calciatore si dice bisogna pensare a noi stessi, sarà stato il mantra del mister fino alla fine della stagione. Quello che fanno gli altri, soprattutto quando sei dietro, lo segui e lo vai a vedere. Affrontare questa gara dopo che gli avversari hanno vinto ti mette ancora più pressione. Fondamentale mantenere la freddezza giusta, l'Inter ha i giocatori con l'esperienza giusta. Sanno che devono rimontare, sanno che non sarà semplice o facile. Per non avere rimpianti bisogna provare a vincerle tutte".