Anelka: “PSG, lasciar andare Cavani un grosso errore. Andrà in un top club e ti segnerà contro”

Intervenuto in diretta Instagram con il portale Goal, Nicolas Anelka, ex centravanti, ha parlato così del futuro di Edinson Cavani, obiettivo di mercato dell’Inter, lanciando un messaggio al Paris Saint-Germain: “Lasciar partire Cavani sarebbe un grosso errore. E’ un 9 come non ce ne sono più. Fa lavoro sporco e segna tanti gol: uno così serve sempre. A Parigi c’è bisogno di concorrenza. Rischi di cedere un super attaccante ad una concorrente, perché andrebbe sicuramente in un grande club. E quando giocherà contro il PSG, segnerà di sicuro. E là avranno grandi rimpianti”.