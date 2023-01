Anellucci: “Agente Skriniar poco professionale. Zero rispetto per l’Inter”

Claudio Anellucci, noto procuratore, durante il programma “Piazza Affari” su TMW Radio ha parlato di diversi temi. Questo il parere a proposito di un tema tanto discusso in casa Inter negli ultimi giorni: "Le parole dell’agente di Skriniar? Io trovo poco professionale tutto questo. Mai e poi mai si parla di un proprio assistito all’intervallo di una partita, pensiamo in un match in cui è stato espulso. Professionalità zero e zero rispetto per la società che ti ha permesso di indossare la maglia dell’Inter”.