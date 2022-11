Anellucci: “Napoli? Il problema è Spalletti: in carriera ha già dimostrato…”

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, Claudio Anellucci, agente, ha parlato così del Napoli in ottica scudetto: "È difficile migliorare una squadra perfetta, mi andrei a preoccupare delle caratteristiche dell’allenatore che in certi momenti della carriera ha dimostrato di avere il braccino. Conosco un po’ la cultura spallettiana e il suo problema si chiama soltanto Spalletti. Io sarei uno dei primi che verrebbe a Napoli a festeggiare, ma a gennaio sarà un nuovo campionato e verranno a prenderti quelle che sono dietro. Un vero black-out il Napoli non lo ha ancora avuto".