Anguissa: “Scudetto? Pensiamo una gara alla volta. Spalletti? Apprezzo che…”

Le parole del centrocampista azzurro: "Siccome mancano solo 9 partite dobbiamo dare il massimo per le prossime gare"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Frank Aguissa, centrocampista azzurro, ha parlato così dell'obiettivo scudetto: "Siccome mancano solo 9 partite dobbiamo dare il massimo per le prossime gare. Per noi è importante vincere, ma vogliamo pensare ad una gara alla volta e non pensiamo al traguardo finale dello scudetto. Spalletti? E’ un allenatore che ascolta molto i giocatori e questo lo apprezzo molto. Per me il ruolo della comunicazione è importantissimo".