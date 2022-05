Inter, un anno fa la vittoria a Crotone e la successiva conquista dello scudetto

Esattamente 365 giorni fa i nerazzurri si imposero sul campo dei calabresi e misero le mani sul tricolore numero 19

Giornata speciale per l'Inter, che proprio un anno fa vinse sul campo del Crotone e di fatto conquistò lo scudetto, che arrivò matematicamente il giorno dopo. Lo ricorda La Gazzetta dello Sport: "Domani sarà passato un anno esatto dalla scudetto numero 19: dopo la vittoria di sabato 1° maggio 2021 a Crotone, decisivo per l'Inter contiana fu il pari del giorno dopo dell'Atalanta col Sassuolo. Così, il popolo nerazzurro si riversò in strada a Milano, come mosso da una forza liberatoria, repressa per undici lunghi anni. Allora a questo punto il tricolore era già una formalità, adesso invece si lotta in trincea punto su punto. È pure cambiato il modo di giocare, l'Inter si è fatta più bella rispetto al carrarmato dell'anno passato, ma mai come adesso è richiesto il vecchio spirito".