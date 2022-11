L’annuncio di Neuer: “Ho un cancro alla pelle, mi sono operato 3 volte”

Manuel Neuer ha svelato di avere un cancro alla pelle e di essersi già operato tre volte. Il portiere ha spiegato che è questo il motivo per cui ha lanciato una linea di prodotti per la pelle insieme alla tennista Angelique Kerber.

"Entrambi abbiamo una storia molto personale di malattie della pelle. Per questo motivo abbiamo fatto particolare attenzione a non scendere a compromessi per quanto riguarda la protezione solare. Perché mi alleno sempre all'aperto e mi piace anche trascorrere il mio tempo libero nella natura".