ANSA – Dybala, sarà addio a fine stagione con la Juve. L’argentino non rinnoverà

Il futuro di Paulo Dybala non sarà alla Juventus, l'attaccante non rinnoverà e lascerà il club bianconero a zero

Andrea Della Sala

A fine stagione sarà addio tra la Juventus e Paulo Dybala. Il numero 10 argentino non rinnoverà il contratto con il club bianconero. E' questo, secondo quanto apprende l'ANSA, l'esito dell'incontro che il club ha avuto questa mattina con il procuratore del giocatore, Jorge Antun.