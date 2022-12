Ansia Milan: cattive notizie per Maignan, a rischio la Supercoppa contro l’Inter

Il portiere francese non ha ancora pienamente recuperato dall'infortunio, e il suo ritorno in campo si allontana

C'è preoccupazione in casa Milan: il recupero di Mike Maignan, infortunatosi prima del Mondiale, procede a rilento, e il portiere francese rischia ora di saltare anche la sfida di Supercoppa contro l'Inter. Così scrive Tuttosport: "Dall'ansia degli ultimi giorni di ritiro invernale a Dubai, all’allarme. Mike Maignan agita il Milan. Le condizioni del polpaccio sinistro del portiere francese, infatti, non portano liete novelle e anzi, la sensazione che trapela da Milanello è che il ritorno di Maignan fra i pali non solo non avverrà mercoledì 4 gennaio a Salerno alla ripresa del campionato, ma possa addirittura essere posticipata di almeno un altro paio di settimane. Essendo oggi il 23 dicembre, Maignan, potrebbe quindi stare fuori un altro mese, rischiando di conseguenza di saltare anche la Supercoppa italiana contro l'Inter in programma il 18 gennaio a Riad".