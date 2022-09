Antognoni: “Alcune big hanno accumulato ritardo, ma le squadre più forti risaliranno”

"In questa prima parte di campionato hanno brillato Atalanta e Udinese, mentre alcune big hanno accumulato un po’ di ritardo. Ma alla lunga credo che le squadre con valori importanti risaliranno. La Fiorentina sta facendo fatica a fare gol, perché ci sono giocatori che non stanno rendendo come si pensava. Italiano ha improntato la sua squadra facendola giocare un modo abbastanza offensivo, ma spesso si vedono altissime percentuali di possesso ma poca finalizzazione, e questo serve a poco. E’ lì che deve migliorare".