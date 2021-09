Antognoni: “Champions League? L’Inter può far bene. Atalanta e Juve…”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore e dirigente Giancarlo Antognoni sulle squadre italiane impegnate in Champions League, tra cui l'Inter

"Milan e Inter possono fare bene, l'Atalanta è un po' in difficoltà ma rimane sempre competitiva. La Juve è sempre la Juve anche se in campionato non sta andando bene, in Champions può fare la sua figura".