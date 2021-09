Antognoni: “L’Inter la favorita per lo scudetto. Acquisti mirati e ponderati”

L'ex dirigente della Fiorentina ha parlato a Tmw del campionato e della lotta al vertice scegliendo l'Inter come favorita

"La Juve non è partita bene, ma combatterà fino alla fine per lo scudetto. Anche il Napoli lotterà per vincere il campionato, sarà una bella sfida. La mia favorita rimane l'Inter nonostante abbia venduto Hakimi e Lukaku, ha fatto acquisti mirati e ponderati e credo che rimanga la favorita".