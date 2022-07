Antognoni: “Lukaku è voluto tornare a tutti i costi all’Inter, sarà molto motivato”

L'ex campione del mondo ha detto la sua a La Gazzetta dello Sport sul mercato in Serie A e sul ritorno di Lukaku

L'ex campione del mondo Giancarlo Antognoni ha detto la sua a La Gazzetta dello Sport sul mercato in Serie A e sul ritorno di Lukaku:

«Le grandi stanno facendo qualcosa, ma solo l’Inter è stata incisiva. Finora, comunque, la società che si è mossa meglio è il Monza: Berlusconi e Galliani hanno l’esperienza giusta per costruire una squadra di qualità, giovane ma con qualche elemento di esperienza e in grado di non soffrire il passaggio dalla Serie B alla Serie A».