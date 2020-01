Antonacci: “Altro che Lukaku: Conte leader dal linguaggio chiaro. Scudetto? Inter, la rincorsa…”

Biagio Antonacci, noto tifoso dell’Inter, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta della Sport nella quale ha parlato anche dei nerazzurri tra l’impronta di Antonio Conte e l’avvincente lotta per lo scudetto.

“Conte è un altro grande talento, un leader dal linguaggio chiaro, un uomo pop che sa farsi capire mantenendo sempre la stessa fierezza nei momenti belli e in quelli difficili. Allena una squadra che non ha la stessa rosa della Juventus, ma che mostra un’organizzazione di gioco che inizia ad essere spettacolare. E finalmente arrivano risultati da grande club. È Conte a fare davvero la differenza quest’anno, non c’è Lukaku che tenga, il merito è suo. È bravo in tutto, cambi compresi. Pensate a Bastoni a Lecce“.

Poi sulla corsa al titolo: “Sono anni che parliamo solo di anti-Juve come concorrente al titolo. Significa che loro stanno sempre lassù. La Juve parte vincente, le altre si alternano nel darle fastidio. Ma questo è un campionato particolarmente aperto, quindi più bello per qualsiasi tifoso, a partire da me. Ora ci siamo un po’ allontanati dalla vetta, ma la rincorsa fa bene. E occhio alla Lazio, ha bel gioco e una costanza rara“.