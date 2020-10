Antonelli: “L’Inter si è mossa meglio di tutte. Juve? Per Morata in prestito…”

Il noto operatore di mercato Stefano Antonelli ha parlato ai microfoni di TMW. Inevitabile un giudizio sui movimenti delle big della Serie A. Questo il suo parere:

Analizziamo il mercato: chi si è mosso meglio?

“L’Inter. Si è rinforzata con Vidal e Kolarov oltreché Hakimi che è un grande colpo; la Juve ha preso Morata pagando il prestito 10 milioni; ha fatto poco invece la Fiorentina ma mi aspetto un paio di operazioni intelligenti. Questo non è un mercato in cui ci si può sbilanciare”.

E il Milan?

“Ha fatto un buon mercato in linea con il progetto. E vendere Paqueta a 20 milioni è un successo”.

Il Napoli ha preso Osimhen.

“Un acquisto clamoroso, ma se non escono Koulibaly o Maksimovic non ci sono grandi risorse per operare ulteriormente”.

Il Torino?

“Ha fatto il mercato per Marco Giampaolo. E ha speso”.