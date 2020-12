Antonelli: “Potrebbe essere il mercato di Eriksen. Scudetto? Inter può fare il colpaccio”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Stefano Antonelli, noto agente, ha parlato così della prossima sessione di mercato: “Tutti dicono che sono fermi, che gennaio sarà triste. Io invece quando parlo con i colleghi dico che dobbiamo stare svegli, sempre in movimento: anche a gennaio si farà qualcosa. Potrebbe essere il mercato di Eriksen, del Milan che deve fare qualcosa, del Papu, della Fiorentina che ha bisogno di una punta”.

Chi vincerà lo Scudetto?

“Vedo l’Inter che può fare il colpaccio. Mi piace molto la gestione di Gattuso a Napoli. La Juve fino all’ultimo resta su tutte le competizioni, vive per la vittoria però non può essere infallibile. Almeno in campo nazionale l’Inter può togliere la vittoria finale si bianconeri. Ma Pirlo diventerà un allenatore importante, un grande gestore”.