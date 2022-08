Antonelli: “Milenkovic? Farebbe il titolare all’Inter. Ma il club deve decidere se…”

Le parole dell'agente: "Sicuramente Milenkovic ha un contratto in scadenza, quindi la società non ha il potere che vorrebbe"

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, l'agente di mercato Stefano Antonelli ha parlato così del futuro di Nikola Milenkovic : "Sicuramente Milenkovic ha un contratto in scadenza, quindi la società non ha il potere che vorrebbe. La verità la sanno Barone e Pradè insieme a Ramadani. Quello che penso è che dopo il 15 agosto non partirebbe. Perché la Fiorentina perderebbe un perno, molto difficile da sostituire.

Non se ne trovano a quel punto difensori di quel calibro. Essendo in scadenza, può benissimo liberarsi a 0 a gennaio. Le società sono anche aziende. Comunque per me Milenkovic farebbe il titolare sia all’Inter che alla Juventus. È vero che il calcio non si ferma a Milenkovic, ma l’Inter deve decidere se cedere Skriniar o meno, mentre la Juventus mi fa riflettere. Una riflessine mi viene: hanno speso 40 milioni per Bremer, mi sento di dire che qualcosa bisognerà fare".