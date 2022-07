Ag Udogie: “Destiny sulla bocca dei 5 top club d’Europa. L’Udinese…”

"Sarri su Udogie? Sì, ci sta. La storia di Udogie è di un mercato da top, nel senso che sta sulla bocca dei 5 club primissimi d'Europa. Io ad oggi non posso dire nulla, abbiamo un mercato ancora lungo. L'Udinese dopo aver dato via Molina e dopo aver aperto discorsi con club di primissima fascia per Udogie, ha anche Deulofeu, che era nei discorsi del Napoli. Quando la trattativa è troppo lunga è perché magari hai anche altre idee, il Napoli se voleva chiudere l'operazione l'avrebbe già fatto".