Fair Play, Antonello premia Martina del Carro: “Esempio per i giovani che amano lo sport”

MILANO - Etica sportiva e fair play, due qualità che meritano un premio; per questo Frecciarossa Milano Jumping Cup ha deciso di istituire un riconoscimento al valore della categoria dei “groom”, veri artefici del rapporto con il cavallo e anche della corretta gestione della scuderia. A vincere il premio “Fair Play”, fortemente voluto da FC Inter e AC Milan, è stata Martina Del Carro, 32 anni bergamasca, la groom di Chicago, cavallo che ha vinto il secondo CSI1* del concorso internazionale milanese, condotto da Paolo Adamo Zuvadelli, che ha ricevuto il premio dalle mani di Alessandro Antonello, ad dell’Inter e Daniele Massaro, ex attaccante del Milan e della Nazionale. Da sempre appassionata di cavalli, la Del Carro è anche amazzone con patente di 2° grado e lavora con Zuvadelli da circa 6 anni che la segue anche come amazzone in gara.

Frecciarossa MJC, Antonello (Ad Inter): "Il Premio Fair Play per ribadire il carattere inclusivo dello sport, Martina Del Carro esempio per i giovani"

MILANO - «Il Premio Fair Play, che patrociniamo insieme al Milan, rappresenta appieno i valori che da sempre fanno parte del DNA dell’Inter: inclusione, fratellanza e rispetto. Ci teniamo a ribadire in ogni contesto il carattere inclusivo che deve avere lo sport a tutti i livelli e vediamo in questo trofeo un’ulteriore occasione per confermare il nostro impegno in questo ambito». Lo ha detto Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, commentando la consegna del "Premio Fair" Play Milano Jumping Cup alla "groom" Martina Del Carro, «che diventa ancora più prezioso e d'esempio per i giovani e tutti quelli che amano lo sport».