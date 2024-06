Le parole del CEO Corporate nerazzurro: "La sostenibilità è un elemento che una società di calcio moderna non può tralasciare, nella propria strategia"

Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni del Corriere di Bergamo prima del passaggio di proprietà da Zhang a Oaktree, il CEO Corporate dell'InterAlessandro Antonello ha parlato così dell'organizzazione societaria: "Al momento, all’Inter siamo più di 230 dipendenti. Se poi contiamo tutti quelli che gravitano attorno al club, superiamo il migliaio di persone. Il nostro core business è giocare a calcio ma siamo un’azienda vera e propria, dove il non visto comprende il resto delle attività: dal commerciale alla comunicazione. Io e il mio gruppo ci definiamo il team around the team".