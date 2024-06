Il quotidiano fa il punto, svelando un retroscena:

“Il greco laziale Christos Mandas sarebbe piaciuto a Inzaghi ma una trattativa con il suo ex presidente Lotito non è mai facile neanche da iniziare”.

La pista Bento, invece, ha perso quota:

“Era semplicemente il preferito, ma la concorrenza inglese e il gioco al rilancio dell’Athletico Paranaense hanno annacquato il sogno”.

L’Inter ha virato con decisione su Martinez:

“Anche per questo la sterzata su Martinez, che risponde a pieno al progetto nerazzurro per la porta: lo spagnolo ha dimostrato di essere forte tra i pali, coraggioso nelle uscite e bravissimo con i piedi. E, cosa non secondaria, disponibile a una condivisione del ruolo con Yann Sommer, il titolare nell’anno della stella. Solo dopo una stagione a bottega, i guanti saranno solo suoi”.

Il Genoa ha riscattato il cartellino del portiere valenciano dal Lipsia per un paio di milioni e ora ne vuole 20. Il club rossoblù sa che il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2025 ma può rinnovarlo unilateralmente per un’ulteriore stagione.

I colloqui tra l’Inter e il Grifone coinvolgono anche Gudmundsson, obiettivo numero uno in caso di partenza di Arnautovic, e alcune contropartite gradite a Gilardino.

“Una su tutte, quel Martin Satriano diventato una piccola pepita d’oro in mano all’Inter (ora è valutato poco meno di 10 milioni). Il club in cui è esploso in prestito, il Brest, vuole tenerlo per la prossima storica stagione in Champions, e lo hanno chiesto pure Valencia e Stoccarda, ma i nerazzurri aspettano ancora: non è escluso che pure lui percorra la Milano-Genova”.