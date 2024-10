Questo appuntamento ha lo scopo di approvare il bilancio chiuso al 30 giugno 2024, che si caratterizza per una nuova importante riduzione della perdita, ottenuta grazie ad un aumento dei ricavi.

La stagione scorsa, caratterizzata dal raggiungimento di una milestone che rimarrà per sempre nella storia dell’Inter, ovvero la Seconda Stella, ha evidenziato come questi due aspetti, ciò che avviene dentro e ciò che succede fuori dal campo, siano inseparabili, e come entrambi contribuiscano allo sviluppo e alla crescita sana del nostro sport.