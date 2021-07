Antonello: “Socios leader nel settore. Conferma la crescita del marchio Inter”

L'amministratore delegato nerazzurro parla del nuovo accordo siglato con la piattaforma di tecnologia blockchain

Svolta epocale in casa Inter: il club nerazzurro annuncia l'arrivo di Socios.com come nuovo main sponsor del club al posto di Pirelli. Alessandro Antonello, CEO Corporate interista, ha parlato al sito ufficiale del club di questa nuova partnership: "Siamo molto orgogliosi di annunciare oggi questa partnership, che ci lega a un marchio leader nel suo settore. Questo accordo conferma la crescita e l'appeal del marchio Inter, nonostante tutte le sfide che il Club sta affrontando nel periodo pandemico. Questa maglia è di particolare importanza per noi, perché è la prima con lo Scudetto sul petto dopo tanti anni di attesa: è una nuova tappa del nostro percorso e siamo felici di festeggiarla insieme a Socios.com e a tutti i nostri tifosi".