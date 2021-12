Antonini: “Inter, la mano di Inzaghi si vede e si sente. Ha elementi di livello”

Le parole dell'ex calciatore: "I giocatori si vede che si divertono in campo e questo porta risultati. Ha elementi di alto livello e di qualità"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Luca Antonini, ex calciatore, ha parlato così dell'ottimo momento dell'Inter di Simone Inzaghi: "Pensavo non arrivasse a questo punto, però devo dire che la mano di Inzaghi si vede e si sente, i giocatori si vede che si divertono in campo e questo porta risultati. Ha elementi di alto livello e di qualità, bastava metterli insieme e trovare l'amalgama giusta".