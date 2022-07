Antonioli: “Si abusa del portiere che gioca coi piedi. Io li sapevo usare, al punto che…”

"Quel cambio fu epocale: nei settori giovanili non ti insegnavano a prendere il passaggio indietro con i piedi, ma avevo giocato al Milan con i difensori migliori al mondo e di trattenere la palla con le mani non è che ci fosse troppo bisogno: per questo, quando fui il primo ad affrontare la nuova regola, mi trovai tutto sommato bene". Francesco Antonioli fra i tanti ricordi positivi della propria carriera ha anche quello di esser stato il primo portiere italiano a dover giocare con la nuova regola Fifa, entrata in vigore esattamente 30 anni fa, che vietava di bloccare con le mani il passaggio indietro all'estremo difensore.