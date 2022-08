Antony a un passo dallo United, Schreuder: “Ormai si tratta solo di soldi ed è triste”

Il Manchester United e l'Ajax sono a un passo dal trovare l'accordo per Antony. I Red Devils contano di chiudere l'accordo in breve tempo versando nelle casse dei Lancieri 100 milioni di euro. Il tecnico dell'Ajax, Alfred Schreuder commenta così la trattativa: "Non posso dire nulla a riguardo. Oggi si tratta solo di soldi. Penso che sia triste, ma è il nostro mondo. Poi è solo un peccato che cose del genere accadano a volte, perché non approvo quello che sta succedendo".