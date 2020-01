Inter, appello di Conte alla società. GdS: “Non è lo sfogo di Dortmund ma le parole di ieri…”

“Diffidato (al prossimo giallo sarà squalificato) e mezzo salvato (da Handanovic). Antonio Conte ha la faccia dell’uomo stravolto, come se avesse corso lui i chilometri necessari per strappare il pareggio. Una volta il tecnico raccontò: «Vivo malissimo le sconfitte». Forse vale anche per i pareggi in casa. Perché l’1-1 con l’Atalanta dà l’occasione all’allenatore dell’Inter per sottolineare ancora una volta i limiti della rosa che allena“. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alle parole di Antonio Conte dopo l’1-1 interno contro l’Atalanta.

Il tecnico nerazzurro ha chiaramente esplicitato come le difficoltà del secondo tempo si possano spiegare con lo scarso ventaglio di scelte a disposizione. “I toni non sono quelli di Dortmund, per carità. Ma qui la tempistica – in pieno mercato di gennaio – vale come l’ennesimo appello alla società sul mercato. Prima della partita Marotta aveva detto di non essere «nell’ansia di fare operazioni». Ecco, Conte sembra proprio pensarla in maniera diversa”, chiosa la Rosea.