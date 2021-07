L’appello di Vieri: “Vacciniamoci tutti. Torneremo a girare il mondo”

L'ex attaccante dell'Inter ha mandato un messaggio molto chiaro nel corso dell'intervista concessa al Corriere della Sera

A Formentera già da giugno e per tutta l'estate. Bobo Vieri si gode il mare con la sua Costanza e le piccole Stella e Isabel. "Un posto perfetto per le famiglie: spiagge spettacolari, mare meraviglioso, spazi infiniti per le bambine", ha detto ai microfoni del Corriere della Sera. Una vacanza dai ritmi piuttosto serrati: «Mi sveglio alle 6 del mattino, o meglio quando decidono le bimbe: piombano sul lettone e iniziano ad assaltare me e Coco (la moglie Costanza). A quel punto non c’è niente da fare. Tutti in piedi: colazione, costumini, braccioli, ciabattine e mare. Dentro e fuori dall’acqua per un centinaio di volte. Sono incontenibili. Gli amici mi sfottono: dicono che non sono abbronzato. Ci credo: faccio un gran casino con la crema a protezione 50. Le bimbe non stanno ferme, e mentre svuoto il barattolo finisco più unto e protetto io di loro». La vita da calciatore? Lo spogliatoio «è l’unica cosa che veramente mi manca dei vecchi tempi».