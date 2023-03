CorSera – Inter, ad aprile 9 partite: Inzaghi non può sbagliare le rotazioni

I nerazzurri sono attesi da un vero e proprio tour de force tra campionato, Champions League e Coppa Italia

Fabio Alampi

Il campionato, ma anche la Champions League, e senza dimenticare la Coppa Italia: per l'Inter si prospetta un mese di aprile senza respiro, con ben 9 partite fra tutte le competizioni. Il Corriere della Sera evidenzia la necessità di sfruttare al meglio le rotazioni: "L'Inter inaugurerà la fase cruciale della Coppa con le grandi orecchie giocando martedì 11 aprile a Lisbona. Ancora un viaggio in Portogallo. «Vogliamo farci trovare pronti per fare un altro regalo alla nostra tifoseria», dice Inzaghi che si tuffa con gioia nel momento decisivo della stagione. I portoghesi sono, insieme al Napoli, la rivelazione della stagione, hanno di fatto eliminato la Juve nei gironi e grazie al tecnico tedesco Schmidt giocano un calcio verticale e moderno.

È vero che non avranno Otamendi in difesa e a gennaio hanno ceduto Enzo Fernandez al Chelsea per 120 milioni, due campioni del mondo, ma la squadra del presidente Rui Costa è, usando le parole di Guardiola, una visita sgradita dal dentista. Le altre però erano più pericolose. Real Madrid, Chelsea, Manchester City e Bayern fatturano più del doppio delle nostre.

L'Inter, come la Juve in Europa League e la Fiorentina in Conference, dovrà misurarsi con un calendario affollatissimo: a aprile, oltre ai quarti della Champions, sono in programma le semifinali di Coppa Italia. I nerazzurri giocheranno 9 gare in un mese. Simone non può sbagliare le rotazioni".