Fiorentina Primavera, Aquilani: “Inter? Il modo con cui ha vinto non mi piace”

Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti dopo la sconfitta contro l'Inter, Alberto Aquilani, tecnico della Primavera della Fiorentina, ha parlato così della gara: “Abbiamo perso come le ultime due volte. Ma io non lo baratto: il modo in cui ha vinto l’Inter oggi non mi piace. Non baratto il mio gioco per questo. Poi è ovvio che nel calcio contano sempre i risultati, ma io voglio comunque una squadra che gioca, che schianta l’Inter dentro l’area di rigore per 90 minuti.