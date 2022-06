Aquilani: “In Italia dobbiamo avere più coraggio nel lanciare i giovani”

Le parole del tecnico della Primavera della Fiorentina: "E' un momento di transizione e oggi la priorità deve essere questa"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alberto Aquilani, tecnico della Primavera della Fiorentina, ha parlato così del momento del calcio in Italia: "Dobbiamo per forza avere più coraggio nel lanciare questi giovani che sono bravi. Quando affrontiamo le altre affrontiamo sempre giovani che non sono più giovani, perché hanno molta più esperienza: avere coraggio per il nostro calcio è necessario. Il risultato ora non deve essere la priorità, la priorità deve essere sapere che dieci ragazzi giovani, alcuni esordienti, a quel livello ci possono stare. E' un momento di transizione e oggi la priorità deve essere questa".