Aquilani: “Mourinho è unico, solo lui poteva creare ciò che si avverte a Roma”

Le dichiarazioni dell'ex centrocampista giallorosso sul nuovo allenatore, che ha vinto il Triplete all'Inter

In un’intervista rilasciata a Tuttosport, l’ex centrocampista Alberto Aquilani ha parlato anche della Roma di José Mourinho. Ecco le sue dichiarazioni sulla formazione giallorossa, a punteggio pieno in Serie A: “José è unico. Ha creato un entusiasmo che solo lui poteva creare. La vittoria sul Sassuolo, per me, deriva anche dalla positività che ha portato”. Domani la Roma affronterà il CSKA Sofia in Conference League.