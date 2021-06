Aradori: “Eriksen? Attorno a lui sempre polemiche. Non serve tragedia sfiorata per…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, la guardia della Fortitudo Bologna Pietro Aradori ha parlato così di Eriksen

"Mi ha lasciato senza parole, per fortuna sta andando per il meglio perché poteva andare molto peggio. Da sportivo faccio un ragionamento: non serve una tragedia sfiorata per far dire a tutti 'Forza campione, torna campione'. Ho seguito l'Inter perché sono tifoso, Eriksen è un campionissimo, attorno a lui ci sono state polemiche tutto l'anno. Non va mai bene come gioca, vale per il calcio o per gli altri sport. Uno è un campione anche se sbaglia 2 passaggi e ne fa giusti 20. Per me lui è un campione, ma ormai siamo abituati, in Italia va così".