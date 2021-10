Serie A – Gol di Aramu, il Venezia batte la Fiorentina nel posticipo

Seconda vittoria stagionale per il Venezia che regola 1-0 la Fiorentina nel posticipo dell'ottava giornata e sale a 8 punti in classifica

Seconda vittoria stagionale per il Venezia che regola 1-0 la Fiorentina nel posticipo dell'ottava giornata e sale a 8 punti in classifica, al pari di Torino, Verona e Sassuolo. Grande vittoria degli arancioneroverdi, arrivata grazie al gol di Aramu a 9' dall'intervallo. Per la Fiorentina, che ha terminato in dieci per il doppio giallo a Sottil, si tratta della quarta sconfitta in otto partite, la terza nelle ultime quattro.