Scandalo arbitri, Aia: “Incongruenze in rimborsi spese, già sospesi i coinvolti”

L'Associazione italiana arbitri ha rilasciato una nota all'ANSA in merito all'inchiesta aperta dalla procura della Federcalcio

"La Nuova presidenza dell'Aia, in attuazione dell'obiettivo di maggior trasparenza dell'Associazione, ha riscontrato delle incongruenze contabili nella compilazione dei rimborsi spese redatti di alcuni associati. Conseguentemente, nel rispetto dei poteri d'indagine, la Presidenza dell'Aia ha inviato tutta la relativa documentazione alla Procura Federale in data 21 aprile scorso".

Lo afferma l'Associazione italiana arbitri in una nota all'ANSA, in merito all'inchiesta aperta dalla procura della Federcalcio. "Nell'attesa della conclusione delle indagini - aggiunge l'Aia - gli associati coinvolti nell'accertamento sono stati sospesi dall'attività tecnica in via cautelativa".