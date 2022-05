Arbitri, Rocchi: “Stagione bella ma complessa. C’è chi ha fatto di tutto per crearci…”

Il designatore Gianluca Rocchi ha fatto un bilancio della stagione appena conclusasi

L'utilizzo del Var ha ridotto gli errori in Serie A dell'86%: è uno dei dati emersi dall'incontro di fine stagione dei vertici arbitrali. Una stagione che il designatore Gianluca Rocchi, ha definito ''bellissima ma anche molto complessa e pertanto testante per tutti gli arbitri, in particolare per i più giovani, in una fase di ricambio generazione quale stiamo vivendo''.