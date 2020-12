Arbitri e VAR: l’AIA alla svolta, pronta ad interventi didattici per spiegare casi limite

Gli arbitri sono pronti a commentare le loro prestazioni sul campo attraverso un portale dedicato, “due o tre episodi a settimana, in modo da rendere più chiaro l’uso della tecnologia, e — perché no — i suoi errori”, come spiega il quotidiano La Repubblica. Il giornale prende ad esempio la gara tra Roma e Sassuolo con Maresca sugli scudi: il direttore di gara non arbitrerà in Serie A la prossima settimana. La moviola tiene compagnia a mln di italiani da sempre. Tra polemiche ed errori, pure il VAR non ha cancellato i dubbi su certi arbitraggi. Anzi in certi casi li ha amplificati. Adesso siamo ad un’altra svolta.attraverso un portale dedicato, “due o tre episodi a settimana, in modo da rendere più chiaro l’uso della tecnologia, e — perché no — i suoi errori”, come spiega il quotidiano La Repubblica. Il giornale prende ad esempio la gara tra Roma e Sassuolo con Maresca sugli scudi: il direttore di gara non arbitrerà in Serie A la prossima settimana.

“Il designatore Rizzoli presto, potrà — magari affidandosi al “comunicatore” Rocchi — dar voce a situazioni così. La strada è segnata: l’Aia sta già lavorando per avere un portale che le permetta di interagire col pubblico“, si legge nello stesso articolo.

Non ci saranno delle vere e proprie conferenze stampa e non si tratterà di interagire con il pubblico attraverso dei tweet – come fanno in Bundesliga – ma degli interventi ‘didattici’ per spiegare i casi limite. Poi verrà realizzata una sala Var unica a Coverciano per coordinare quanto succede in campo. A quel punto – spiega il quotidiano La Repubblica – l’analisi davanti ai tifosi sarà in pratica inevitabile.

(Fonte: La Repubblica)