Inter, il momento della svolta. Il Giornale: “Qualcosa sembra davvero cambiato ma senza il VAR…”

“Nonostante tutti i difetti palesati in questo avvio di stagione e la perdurante pazzia di una squadra incapace di giocare partite “normali” e votata alla sofferenza, anche gratuita, qualcosa sembra davvero cambiato”. Apre così l’articolo de il Giornale in merito alla vittoria dell’Inter contro il Borussia Monchengladbach. “Prendiamo il primo gol: Gagliardini suggerisce e Darmian conclude per l’1-0. Chi l’avrebbe detto? Uno costantemente criticato e nel mirino come Gagliardini che serve l’assist per uno arrivato tra lo scetticismo che zitto zitto ha al momento soffiato il posto al celebratissimo Hakimi. Rete simbolica, che significa la rivincita dei gregari. Una squadra dove tutti sono utili ma nessuno (anzi, uno forse sì) è indispensabile”, commenta il quotidiano.

Dopo il KO con il Real sembra scoppiata la scintilla. Si racconta anche di un confronto e di un patto nello spogliatoio di San Siro nel post-gara contro i blancos e i risultati si sono visti contro Sassuolo e Gladbach. “Ok, non tutto è girato alla perfezione, e senza il var adesso si commenterebbe una disfatta e un’eliminazione bruciante. Ma, come si dice, la fortuna aiuta gli audaci e quest’Inter un po’ di buona sorte se l’è meritata”, commenta il Giornale che poi esalta Lukaku. Il belga, voluto a tutti i costi da Conte, segna e trascina la squadra, arrivando a 18 gol in stagione tra Inter e Belgio.