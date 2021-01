Inter-Benevento, dirigerà Pasqua: precedente favorevole per i nerazzurri

Sarà Fabrizio Pasqua, della Sezione di Tivoli, l’arbitro di Inter-Benevento. La prima giornata di ritorno della Serie A 2020/21 si disputerà al Meazza sabato 30 gennaio alle 20:45.

Pasqua avrà come assistenti Longo e Raspollini. Il Quarto Uomo sarà Gariglio. Il VAR dell’incontro sarà Calvarese, l’assistente VAR Galetto. In questa stagione Pasqua ha diretto i nerazzurri il 13 dicembre 2020, nel successo per 3-1 contro il Cagliari firmato da Barella, D’Ambrosio e Lukaku.

(Fonte: inter.it)