La nuova Juve deve diventare una squadra credibile, Cristiano Giuntoli sta lavorando su operazioni “da Juve”. Douglas Luiz è costato 50 milioni, la fidanzata Alisha Lehmann infinitamente meno, ma i suoi milioni sono in follower, riguarderanno i social-manager bianconeri e non Motta. Il centrocampo nuovo di zecca si costruisce non solo con i soldi, ma anche con le imposizioni. Khephren Thuram, atteso in settimana alle visite mediche, non è entrato nella lista della Francia per l’Olimpiade perché «il club dove andrà è contrario alla partecipazione», come ha detto il ct Thierry Henry. Con Douglas Luiz impegnato nella Coppa America con il Brasile, avere almeno un pezzo del motore del centrocampo subito a disposizione è fondamentale. Anche su Theun Koopmeiners la Juve pensa a un investimento cospicuo, da 40 milioni come base di partenza, ma serve fare cassa con le cessioni. Il mercato in uscita è sempre il più difficile per una grande, con maxi rose e maxi stipendi. Saper vendere bene è la regola d’oro, in tutti i sensi. Esempi: Moise Kean alla Fiorentina ha portato 13 milioni (più eventuali cinque di bonus), Kaio Jorge al Cruzeiro altri 7,2. Ne serviranno altre: l’obiettivo è anche quello di essere competitivi abbassando il monte ingaggi.