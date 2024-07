"Senza i campioni non si vince. Bisogna avere a disposizione elementi importanti per ottenere grandi risultati", aggiunge Cabrini

"Servono rinforzi per duellare con l'Inter? Senza i campioni non si vince. Bisogna avere a disposizione elementi importanti per ottenere grandi risultati. Le idee di Thiago sono sicuramente brillanti e molto interessanti: ora tocca alla società. Il club deve supportarlo, prendendo giocatori adatti al suo calcio".