Qatar 2022, Argentina ko all’esordio: clamorosa Arabia Saudita, 2-1 in rimonta

Clamoroso in Qatar: l'Argentina perde 2-1 contro l'Arabia Saudita nella sua gara inaugurale dei Mondiali, nonostante una gara che sembrava in discesa fin dai primi minuti. Messi sblocca il punteggio con un calcio di rigore dopo 10 minuti, l'arbitro annulla 2 gol a Lautaro Martinez. Nella ripresa succede l'impensabile: Al Shehri e Al Dawsari confezionano il sorpasso, alla Seleccion non bastano quasi 15 minuti di recupero.