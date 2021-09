Brasile-Argentina, formazioni ufficiali: Lautaro in avanti con Messi. Gabigol con Neymar

Le due Nazionali, rivali di sempre, si affrontano nella gara valida per la qualificazione a Qatar2022

Dopo la vittoria con il Venezuela, sarà ancora Lautaro Martinez il titolare dell'attacco dell'Argentina di Scaloni. Insieme a Messi ovviamente. L'attaccante nerazzurro e i suoi compagni affrontano il Brasile battuto in Coppa America. Correa è in panchina. Nella formazione brasiliana spicca anche il nome di un ex nerazzurro, Gabigol.