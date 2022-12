Argentina-Croazia: 3-0. Finita l’avventura di Brozovic, in finale Lautaro che resta in panchina

Nella gara contro la formazione di Dalic, il ct Scaloni ha tenuto in panchina per l'intera gara l'attaccante nerazzurro

Tre a zero contro la Croazia: l'Argentina vola in finale trascinata da Messi e da Alvarez ai Mondiali in Qatar. Scaloni (in lacrime a fine gara.ndr) sceglie di lasciare in panchina ancora una volta, dal primo minuto, Lautaro Martinez, che con il rigore decisivo aveva permesso ai suoi di qualificarsi alla semifinale.