Qatar 2022, Argentina: due titolari di Scaloni in dubbio per la sfida con la Croazia

Problemi di formazione per il ct dell'Argentina Lionel Scaloni in vista della semifinale mondiale di martedì contro la Croazia. Alle assenze certe di Acuna (al suo posto ci sarà Tagliafico) e Montiel, squalificati, si aggiunge l'incertezza, verificata nell'allenamento di oggi, sulle condizioni di De Paul (che ha lavorato in modo più leggero rispetto agli altri) e Di Maria, che sono in dubbio per la sfida a Modric e compagni. Scaloni, sentito il parere dello staff medico, deciderà solo nelle ore precedenti alla partita se utilizzarli. Intanto in allenamento ha provato sia il 4-3-3 che il 3-5-2, ma se Di Maria ce la farà Scaloni punterà sul primo dei due moduli.