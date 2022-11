Qatar, gol annullato a Lautaro: in Argentina scoppia la polemica

«Abbiamo perso a causa dei nostri errori». Lautaro Martinez lo ha detto alla fine della partita contro l'Arabia Saudita ma i media argentini danno anche la colpa al VAR a uno dei gol annullati proprio all'argentino dell'Inter. Dalle immagini che sono circolate sui social, due giocatori avversari tenevano in gioco il calciatore nerazzurro e il var avrebbe tracciato male le linee. I siti argentini hanno colto l'occasione al volo per sottolineare l'ingiustizia subita.

"Come si vede nell'illustrazione, i piedi di due giocatori arabi, quelli alle estremità dell'immagine, sono in linea entrambi con la spalla di Lautaro", si legge. "Il risultato è ormai quello che è, l'Argentina non ha fatto quello che doveva fare, non è riuscita a battere una squadra debole e non è stata in grado di riparare emotivamente la situazione dopo l'1-2 incassato. Ma se il grafico che circola sulla rete venisse ufficializzato, almeno potremmo dire che ci hanno derubato", scrivono.