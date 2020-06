Ct Argentina: “Icardi è ancora nei nostri piani. Quando era in conflitto con l’Inter gli dissi…”

Intervenuto ai microfoni di DirecTV Sport, Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, ha parlato di Mauro Icardi e della considerazione che ha ancora nei suoi confronti: “Icardi è ancora nei nostri piani. Sa benissimo come stanno le cose. Gli ho parlato al telefono all’epoca, quando era in conflitto con l’Inter. Gli ho spiegato che l’avrei lasciato fuori perché gli altri giocavano nei loro club. E dopo la Copa América ho chiamato Alario. Ma Mauro non è escluso, ha anche l’età giusta per diventare un grande marcatore”.