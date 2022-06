Troppa Argentina per l’Italia: un super Lautaro, Di Maria e Dybala affondano gli azzurri

Grande gara dell'Albiceleste che batte col minimo sforzo gli azzurri di Roberto Mancini

Vince e nettamente l'Argentina la finalissima contro l'Italia. In un Wembley sold out, la squadra di Scaloni domina e sfoggia bel calcio per tutti i 90'. Mancini opta per il tridente Bernardeschi-Belotti-Pessina, ma l'attacco non punge, mentre l'Albiceleste è decisamente più in palla trascinata da un super Lautaro (sostituito all'84'), autore del primo gol, e Messi. Proprio l'attaccante nerazzurro offre anche l'assist per il 2-0 siglato da Di Maria. Nel finale entra Dybala che lascia il segno con il gol del definitivo 3-0.